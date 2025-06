Monde Les pays musulmans de l'OCI vent debout contre les attaques israéliennes sur l'Iran et Gaza Rédigé par Lina Farelli | Lundi 23 Juin 2025

Alors que les Etats-Unis ont fait le choix net de soutenir Israël dans sa guerre contre l'Iran, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné, dimanche 22 juin, les agressions menées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou contre plusieurs pays et peuples du Moyen-Orient, parmi lesquels les Palestiniens.



« la nécessité urgente de mettre un terme aux attaques israéliennes » et leur « grande préoccupation face à cette dangereuse escalade, qui menace la situation humaine, économique et environnementale dans la région » .



Plus globalement, l’OCI dénonce « les politiques de déstabilisation menées par Israël dans la région » . Face à ses attaques contre l’Iran, la Syrie et le Liban qui « constituent une violation flagrante de la souveraineté et de la sécurité de ces pays et du droit international » , elle exhorte la communauté internationale à « prendre des mesures dissuasives pour mettre fin à cette agression et tenir Israël pour responsable des crimes commis » . L'OCI entend y prendre sa part à travers la mise sur pied d’un « groupe de contact ministériel » afin de « mettre un terme à l’agression contre l’Iran » et de « parvenir à un règlement pacifique » du conflit.



Son appel à une désescalade rejoint celui formulé par de nombreux pays dont ceux de l’Union européenne depuis dimanche 22 juin, alors que les Etats-Unis ont décidé de participer à la guerre contre le régime iranien. L'administration Trump a mené au cours du weekend des raids contre trois sites nucléaires, une attaque inédite qui a fait « exploser la diplomatie » selon Téhéran. Le sultanat d'Oman, qui assure le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et l’Iran dans les discussions sur le nucléaire, a condamné une « agression illégale » qui doit cesser. L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a dénoncé, dimanche 22 juin, à l’issue d’une réunion de ministres des Affaires étrangères organisée à Istanbul, en Turquie, les attaques déclenchées par Israël contre l’Iran depuis le 13 juin. Les ministres des Affaires étrangères des 57 pays qui constituent l’OCI ont souligné ensembleet leurPlus globalement, l’OCI dénonce. Face à ses attaques contre l’Iran, la Syrie et le Liban qui, elle exhorte la communauté internationale à. L'OCI entend y prendre sa part à travers la mise sur pied d’unafin deet dedu conflit.Son appel à une désescalade rejoint celui formulé par de nombreux pays dont ceux de l’Union européenne depuis dimanche 22 juin, alors que les Etats-Unis ont décidé de participer à la guerre contre le régime iranien. L'administration Trump a mené au cours du weekend des raids contre trois sites nucléaires, une attaque inédite qui a faitselon Téhéran. Le sultanat d'Oman, qui assure le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et l’Iran dans les discussions sur le nucléaire, a condamné unequi doit cesser.

Leur refus répété contre « la guerre génocidaire israélienne à Gaza » « la guerre génocidaire israélienne à Gaza » ainsi que des « campagnes systématiques de destruction et de tuerie en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, qui visent à liquider la cause palestinienne, y compris le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ».



Les ministres des pays membres de l’OCI condamnent sans réserve « la puissance occupante » qui utilise la famine comme « méthode de génocide en faisant obstacle à l’entrée de l’aide humanitaire et en empêchant les agences humanitaires des Nations unies d’accomplir leur mandat ». A cet égard, ils appellent « au rejet de toutes les formes de déplacement forcé du peuple palestinien, à l’ouverture urgente des points de passage et des frontières, à l’acheminement sans entrave et adéquat de l’aide humanitaire et à la protection de la population civile palestinienne ».



Ils ont répété leur soutien au plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza « qui démontre qu’il est possible de reconstruire la bande sans devoir déplacer les Palestiniens » ainsi qu'à la conférence des Nations unies visant à la mise en œuvre de « il est clair nous appelons tous et toutes à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, convaincu qu'aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés » .



Lire aussi :

Iran - Israël : une guerre « asymétrique » pour « faire oublier Gaza » Tandis qu’Israël intensifie ses attaques dans les Territoires occupés palestiniens, en premier lieu à Gaza où le bilan des morts provoqués par l’armée israélienne ne cesse chaque jour de grimper, l’OCI a réitéré sa condamnation deainsi que desLes ministres des pays membres de l’OCI condamnent sans réservequi utilise la famine commeA cet égard, ils appellentIls ont répété leur soutien au plan arabo-islamique de reconstruction de Gazaainsi qu'à la conférence des Nations unies visant à la mise en œuvre de la solution à deux Etats , sous la coprésidence de l’Arabie Saoudite et de la France. Celle-ci, qui était prévue le 18 juin à New York, a été reportée après les premières frappes israéliennes contre l'Iran. Pour Emmanuel Macron,Lire aussi :