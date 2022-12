Tirailleurs, une histoire de France vue par des soldats africains qui l’ont écrite pendant la Grande Guerre

Le réalisateur Mathieu Vadepied a porté l’idée de ce film pendant plus de 20 ans. « L’idée est née en 1998 avec la mort d’Abdoulaye Ndiaye, le dernier tirailleur sénégalais, à l’âge de 104 ans. Il avait été enrôlé de force en 1914 » , explique-t-il. « Nous avons voulu absolument que le film puisse être regardé par le public le plus large possible : les enfants comme les anciens ; ceux qui sont concernés par le récit comme ceux qui pensent n’avoir rien à voir avec l’histoire... L’esprit est celui-là : sans reconnaissance de notre passé commun, on ne peut pas continuer, on ne peut pas réparer, on ne peut pas créer ensemble une société bâtie sur le respect. » Le choix d'un film en langue peule n'est pas anodin et vient insuffler de l'authenticité au récit.



De fait, le récit se déroule comme dans un album de Jacques Tardi, l’auteur de bandes dessinées qui a beaucoup travaillé sur la Grande Guerre, celle de 1914-1918. Avec les effets spéciaux en plus qui reproduisent explosions et coups de feu avec un surprenant réalisme. La bande son est magique et le choix de filmer le plus possible en plan séquence, caméra à l’épaule, rapproche le spectateur de l’action. Nous sommes plongés dans l’ambiance des tranchées, de la franche camaraderie aux aspects les moins reluisants des relations entre soldats qui peuvent aller jusqu’à tuer leurs camarades pour accumuler l’argent nécessaire à leur fuite. Un bon film de guerre doublé d’un aspect intimiste sur les relations d’un père à son fils. Le récit s’achève avec un clin d’œil bienvenu, un de ceux qui devraient faire grincer des dents les nationalistes de tout poil.