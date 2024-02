ThaÃ¯lande : un plan de paix approuvÃ© entre le gouvernement et les sÃ©paratistes musulmans

« amélioré ». « Il s'agit d'une avancée majeure après que le dialogue a été interrompu l'année passée en raison des élections thaïlandaises »

Le gouvernement thaïlandais et les indépendantistes musulmans ont approuvé un nouveau plan de paix mettant fin au conflit qui a fait plus de 7 000 morts depuis deux décennies dans le sud du pays. L’accord intervient après deux jours de pourparlers entre les parties dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur.La Malaisie accueille les pourparlers de paix depuis 2013, sans réelles avancées jusque-là. Le négociateur malaisien, Zulkifli Zainal Abidin, a déclaré, mercredi 8 février, aux journalistes que les deux parties se sont mises d’accord par principe sur un plan de paix, a-t-il fait part.Les parties concernées se rencontreront à nouveau au cours des deux prochains mois pour peaufiner les détails du plan, dans l’espoir de parvenir à un cessez-le-feu couvrant le mois du Ramadan 1445/2024 et la fête du nouvel an bouddhique, appelée Songkran, prévue mi-avril.Le sud de la Thaïlande, frontalier avec la Malaisie, regroupe l'essentiel des 5 % de musulmans que compte le pays, à majorité bouddhiste. Les provinces de Yala, Pattani et Narathiwat, annexées par la Thaïlande en 1909, comptent, quant à elles, 80 % de musulmans.Lire aussi :