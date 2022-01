Tags sur les mosquées dans le Doubs : un ancien candidat au RN reconnaît les faits

« pour montrer que la France est un pays fort »

L'auteur des tags retrouvés sur les murs de plusieurs mosquées dans le Doubs, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, au mois de novembre 2021 a été identifié. Il s'agit d'un ancien candidat aux élections départementales, affilié au Rassemblement national (RN).L'homme âgé de 23 ans, qui a reconnu les faits, a été déféré mercredi 12 janvier devant le parquet de Besançon et placé sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu le 9 février, a signalé le procureur de la République de Besançon.Cet adhérent à l'extrême droite a avoué avoir inscrit sur des mosquées à Montlebon, Pontarlier et Besançon des croix de Lorraine, un symbole historique de la Résistance et du gaullisme, considérant queet que, a relaté le procureur Étienne Manteaux.Un exemplaire dea été retrouvé à son domicile mais l'individu, qui a quitté le RN fin 2021 en le jugeant, assured'Adolf Hitler. L'homme, rapporte l'AFP, a déjà été condamné à trois reprises en France et en Suisse, notamment pour port d'armes et violences conjugales.