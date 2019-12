Syrie : deux ONG alertent Emmanuel Macron sur Â« le dÃ©sastre humanitaire Â» Ã  Idlib

« la situation dramatique »

« la position française (consistant à condamnant les bombardements) n'est pas suffisante ».

« Délibérément et stratégiquement privée de nourriture et de soins depuis des mois par des bombardements intensifs et des déplacements de population massifs qui font craindre le pire, la région d’Idleb se meurt en silence face à une communauté internationale qui paraît résignée »

« Si le droit humanitaire est mort à Alep en 2016, à la Ghouta en 2017, doit-on le laisser mourir à nouveau dans cette région où 3,5 millions de personnes sont piégées ? »

Le silence qui pèse autour du drame humanitaire en cours dans le nord-ouest de la Syrie est lourd. Médecins du monde France et l'Union des organisations de secours et soins médicaux (UOSSM) sonnent l’alerte auprès de l’Elysée surconstatée par les équipes de médecins dans la province d’Idlib, sous les bombes du régime de Bachar Al-Assad et de son allié russe.Dans une lettre adressée au président de la République, Emmanuel Macron, et datée du vendredi 27 décembre, les deux ONG ont estimé que, dénoncent les ONG.