Suisse : des étudiants musulmans de l’université de Genève réclament un « espace de méditation »

« un espace de méditation – et non un espace de prière – ouvert à toutes et tous, croyants ou non, et respectueux des règles de la laïcité »

« service de nature sociale »

« ouvertes à tous les membres de la communauté universitaire »

« locataire de l’Etat de Genève »

« aumônerie interreligieuse où chacun pourrait se recueillir selon sa confession »

« L’université de Genève garantit la liberté de conscience et de croyance ainsi qu’une stricte neutralité religieuse, d’où l’interdiction de toute activité cultuelle dans tous ses bâtiments »

Temps

« l’Université privilégiera toujours la discussion et le dialogue »

Pour autant, Yves Flückiger, le recteur de l’Université de Genève, n’a pas d’opposition de principe sur la création d’un espace de méditation. A condition, explique-t-il au quotidien Le Temps , que ce lieu soitSur le campus, il existe déjà une aumônerie chrétienne (protestante et catholique). Mais ses activités relèvent d’unet sont, précise sa charte. Jean-Michel Perret, l’aumônier protestant en place, assure n’être qu’unet ne recevoir aucune subvention de l’université ni n’exercer aucun culte ou prière.De son côté, Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la mosquée de Genève et directeur de la Fondation pour l’Entre-Connaissance, estime qu’uneest la solution, avec un lieu qui devrait pouvoir accueillir des prières et célébrations. Néanmoins, la loi suisse sur la laïcité actualisée en 2018 l'interdit aux établissements de droit public hors milieu médical et médico-social.Et c’est bien cette loi que le recteur de l’université de Genève brandit pour refuser de discuter de la possibilité d’octroyer un local qui servirait à la prière., précise-t-il au. Ce qui n’empêche pas son institution d’éviter de réagir face aux prières qui ont effectivement lieu dans une cage d’escalier. Pour le moment. Car, pour Yves Flückiger,aux sanctions.Lire aussi :