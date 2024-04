Strasbourg : une intérimaire recalée de Geox en raison de son voile, le point sur l'affaire polémique

« Sa tenue ne va pas au magasin. Elle a un voile et ne souhaite pas l’enlever. Elle me signale que ce n’est pas normal, que ce n’est pas écrit dans le contrat »

Geox est empêtré dans une polémique après que le gérant d’une boutique située à Strasbourg a recalé une femme en raison de son voile. Celle-ci s’est présentée au magasin de chaussures pour y travailler mais a reçu une fin de non-recevoir du patron qui l’a alors immédiatement fait savoir au téléphone à l’agence d’intérim, en sa présence. L’intérimaire a décidé de filmer la scène qu’elle a alors diffusée sur les réseaux sociaux pour dénoncer une discrimination., affirme le gérant, visiblement bien remonté.lui répond la concernée. Et d’ajouter :La vidéo diffusée sur TikTok par la jeune femme, qui se décrit comme une, est depuis devenue virale et a provoqué un grand nombre de messages de réactions oscillant entre soutiens à la jeune femme et au gérant, mais aussi de haine contre ce dernier et son magasin, au point où l’émergence de menaces de mort ont éclipsé les accusations de discrimination du cœur de l’affaire sur le plan médiatique.Le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE) s’est saisi de l’affaire en dénonçant sur les réseaux sociaux une, a lancé l’association basée à Bruxelles en relatant la vidéo où on l'on voit le gérant avec le visage non flouté. Une réaction qui a amené l’extrême droite et la droite identitaire à affirmer que le CCIE aurait misdu gérant et aurait émis une « fatwa » au sens, à leurs yeux, d’une condamnation à mort. A ce stade, Geox n’a pas réagi publiquement à la polémique. Le magasin à Strasbourg a, quant à lui, fermé une journée mais il a rouvert vendredi 12 avril, rapporte RTL , qui indique que l'intérimaire avait déjà travaillé dans la boutique par le passé. A l'époque, elle n'était pas voilée et avait donné satisfaction à l'équipe. C'est un bras de fer judiciaire qui devrait désormais être engagé. Si l'intérimaire n'a pas affirmé avoir déposé plainte pour discrimination, le gérant l'a fait pouretLire aussi :