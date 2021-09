Sur le vif Sri Lanka : des civils musulmans humiliés en public par des soldats Rédigé par Lina Farelli | Lundi 21 Juin 2021 à 08:00









Les images, devenues virales, ont provoqué un tollé, les actes ayant été jugés humiliants par des Sri Lankais. L’armée a ouvert, dimanche 20 juin, une enquête après que des responsables militaires ont reconnu que les soldats n’avaient pas le droit d’infliger de telles punitions.



L'armée a d'ores et déjà annoncé que l’officier responsable avait été démis de ses fonctions et que les soldats impliqués dans l’affaire avaient reçu l’ordre de quitter la ville. Elle « adoptera les mesures disciplinaires les plus strictes à l’encontre du personnel de l’armée en infraction » , a-t-elle affirmé.



Les militaires ont été déployés par le gouvernement en appui aux policiers pour les aider à faire respecter les règles sanitaires par la population. Plus de 2 500 morts ont été enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie en 2020. Une période particulièrement douloureux pour les minorités chrétiennes et musulmanes qui ont été contraints d'incinérer leurs morts du Covid-19 pendant près d'un an. La mesure a finalement été



