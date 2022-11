Sous l'égide du G20, l'Indonésie organise un grand sommet entre les religions

« construire des ponts entre l’Orient et l’Occident »

« instiller des valeurs morales et spirituelles dans les structures économiques et géopolitique »

Le R20 a été récemment reconnu comme un groupe de travail officiel du G20. Sa première réunion, dans le pays musulman le plus peuplé du monde, sera ouverte par une intervention de Joko Widodo, le président de l'Indonésie. Le R20 rassemble des leaders issus des pays membres du G20, mais aussi d'autres pays du monde, dans l'optique de. Il s'agit également de favoriser la compréhension mutuelle, la paix et l'amitié entre les peuples et les civilisations et d', a précisé Ishaq Zubaedi Raqib, le porte-parole du conseil indonésien Nahdlatul Ulama, auprès de l'agence indonésienne Antara Entre 2022 et 2024, l'Indonésie, l'Inde et le Brésil vont assurer successivement la présidence du G20. Ces pays comptent sur leur sol les plus importantes populations de musulmans, d'hindous et de catholiques au monde. Ils sont donc particulièrement bien placés pour représenter les milliards de croyants qui résident dans les pays du Sud et dont les gouvernements ne sont pas officiellement représentés à la table du G20.L'Inde prendra le relais à la présidence du G20 du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Elle fait déjà partie de la troïka qui rassemble les pays ayant assuré, assurant ou appelés à assurer la présidence du G20, qui est actuellement constituée de l'Italie, de l'Indonésie et de l'Inde.