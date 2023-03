Serbie : un appel au boycott des aéroports accusés de discriminations contre les femmes voilées

Une des principales associations musulmanes de Serbie a appelé ses membres à boycotter deux des trois aéroports principaux du pays, ceux de Nis et Kraljevo. Ladite Communauté Islamique en Serbie assure avoir reçu des témoignages de discriminations et de comportements peu professionnels envers les femmes voilées lors des contrôles avant l’embarquement.



Cité par [Euronews]https://fr.euronews.com/2023/02/23/serbie-controverse-sur-le-controle-des-femmes-voilees-dans-les-aeroports Reshad Effendi Plojovic, vice-président de l'organisation musulmane, indique que « les témoins ayant demandé la protection du Conseil religieux précisent que les représentants de l’autorité demandaient souvent à l’accompagnant de confiance, le mahram, de se retirer » . Les femmes voilées devaient également retirer certains autres articles vestimentaires non précisés par le responsable.



La direction des aéroports incriminés rappelle, de son côté, que tous les passagers doivent obéir au règlement de la même façon. Lors des contrôles par scanner, les vêtements qui couvrent le visage et la tête, ainsi que le manteau ou la veste doivent être retirés. « Les passagers qui ne veulent pas enlever, en l'occurrence leur hijab, peuvent utiliser une pièce prévue à cet effet pour qu'ils soient examinés » , précise Živojin Tasić, directeur adjoint des aéroports de Serbie. « La dignité et l'intégrité des passagers ne sont en aucun cas compromises. Nous sommes absolument convaincus qu'il n'y a pas de discrimination et que nos agents ont travaillé conformément aux protocoles de sécurité » .



Si les dirigeants de la Communauté Islamique en Serbie affirment que les procédures diffèrent selon les aéroports, plusieurs experts interrogés affirment que la règle est la même partout. Les mêmes sources indiquent que l’aéroport de Nis prévoit d’acquérir un scanner pour un examen facial sans contact. Mais, précisent-ils, ce nouveau matériel ne dispensera pas les passagers d’un contrôle supplémentaire si les autorités estiment cela nécessaire.