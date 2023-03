Sept mosquées et onze écoles fermées... un premier bilan chiffré de la loi séparatisme

« réveil républicain »

« six le sont de manière définitive et cinq de manière temporaire »

« une école juive intégriste »

« grâce aux outils que nous avons maintenant »

« Le séparatisme alimente la radicalisation, qui alimente le terrorisme

Avec cette loi, on s’est donné les outils et on a désinhibé l’administration »

« des structures dans chaque département regardent comment les écoles se mettent en place. Avec cette loi, on peut s’attaquer à tous les sujets : le contrôle des établissements recevant du public, l’accueil des enfants, l’enseignement, les finances. On a une limite pour les financements étrangers de 15 000 euros au-delà de laquelle on doit être informé. On ne l’était pas avant. On s'attaque vraiment maintenant à tous les sujets. »

Dix-huit mois après la promulgation de la loi séparatisme, Sonia Backès, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, a présenté un premier bilan comptable au cours d’un interview sur RMC jeudi 30 mars. Evoquant un véritableengendré par cette loi, elle indique qu’en 2022, les autorités ont procédé à plus de 3 000 contrôles qui ont abouti à la fermeture de 187 établissements dont sept mosquées et onze écoles. Parmi les établissements scolaires hors contrat qui ont été fermés,dont. Cinq associations ont également été dissoutes et 8 millions d’euros ont été récupérésSonia Backès en a profité pour justifier le texte de loi qui a bousculé bien des associations cultuelles de l’Hexagone., a-t-elle affirmé.. Et d’expliquer que