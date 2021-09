Séparatisme : des contrôles dans 89 mosquées prévus par Darmanin après l’adoption de la loi

« séparatisme »

« confortant les principes républicains ».

« Au moment où la loi sera promulguée, je ferai organiser par les services du ministère de l'Intérieur le contrôle des 89 lieux cultes séparatistes dans les semaines qui suivront »

« confortant les principes républicains »

« suivi particulier »

« Ces dernières semaines »

« parce que la puissance publique n’a pas les moyens pour aller plus loin. »

« renseignements territoriaux »

« dix lieux de culte soupçonnés de séparatisme »

« fermés en raison de la crise sanitaire ou pour travaux »

« nouveaux contrôles »

Le ministre de l’Intérieur l’a annoncé au Sénat mercredi 3 mars : 89 mosquées soupçonnées deseront soumises à des contrôles après l’entrée en vigueur de la loi, a déclaré au Sénat Gérald Darmanin, qui avait annoncé en décembre 2020 des opérations similaires dans 76 mosquées Le projet de loi, à ce jour examiné en Commission des lois au Sénat après avoir été adopté en première lecture en février à l’Assemblée nationale , permet la fermeture pour deux mois de tout lieu de culte porteur d’idées ou d’activités incitant à la haine.Les 89 mosquées ciblées par le gouvernement sont répartis sur 33 départements et font l’objet d’un, a indiqué le ministère auprès de l’AFP., 17 ont déjà été fermées après 56 contrôles et 14 ont été fermées pour non-conformité avec des normes de sécurité,, a précisé via Twitter le ministre de l'Intérieur.Si, pour le moment le gouvernement, s’en tient à 89 mosquées, ce chiffre pourrait évoluer en fonction des informations obtenues par les, a indiqué Place Beauvau.Toutes les mosquées fermées ont été appelées à se mettre en conformité si elles veulent rouvrir, a indiqué le ministère de l’Intérieur.sont actuellement. Tous ces lieux de culte pourront faire l’objet deaprès l’entrée en vigueur de la loi et de ses nouvelles dispositions.Lire aussi :