Sur le vif Sarthe : la fermeture de la mosquée d’Allones engagée sur ordre du ministère de l’Intérieur Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 13 Octobre 2021 à 15:00









La mosquée, qui accueille quelque 300 fidèles, est accusée de faire de prêches légitimant « le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence » , selon les mots du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.



La mosquée, également accusée d’être fréquentée par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, abrite une école coranique accueillant environ 110 enfants « devant lesquels a été valorisé le jihad armé et qui constitue donc un lieu d’endoctrinement » , selon la préfecture.



« Aux termes de la loi, l’ensemble de ces faits constitue des propos tenus, des idées et théories diffusées, ou des activités incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » , indique-t-elle dans son communiqué. « Au regard de ces éléments, à la demande de M. le ministre de l’intérieur, le préfet de la Sarthe a engagé une procédure de fermeture de ce lieu de culte. »



Le projet de loi contre le séparatisme définitivement adopté