Société Saint-Omer : une grenade découverte près de la mosquée, le choc exprimé par les musulmans et le maire Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 23 Janvier 2025 à 15:35

Une grenade d'entraînement a été découverte, mardi 21 janvier, à proximité de la mosquée franco-turque de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Cette découverte glaçante a fait réagir la municipalité ainsi que plusieurs organisations musulmanes en France.







« Je dénonce la bêtise des actes criminels contre tous les lieux de culte. Notre Ville de Saint-Omer est engagée dans le dialogue interreligieux car il développe la connaisssance et le respect réciproques » , a indiqué le maire sur Facebook, signalant l’ouverture d’une enquête de police afin de déterminer les circonstances de cet « acte odieux ».



Moins d'un an après la découverte d'une tête de cochon devant la mosquée de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, c'est une découverte plus terrifiante encore qui a été faite, mardi 21 janvier, près du lieu de culte musulman. Une grenade à plâtre a été découverte aux abords de la mosquée, a fait savoir le maire François Decoster. Un périmètre de sécurité a rapidement été déployé et les services de déminage ont neutralisé l'engin. Heureusement, aucun dégât n'a été constaté mais le choc est grand.

Une « tentative d’attentat » dénoncée « odieuse attaque ». « Ces attaques contre nos lieux de culte, symboles de paix et de fraternité, sont inacceptables. Chacun a le droit d'accomplir ses devoirs religieux en toute sécurité. De telles actions qui menacent ce droit compromettent les sentiments d'unité, de solidarité et de confiance dans la société. Nous souhaitons à notre communauté, qui a été la cible de cette attaque, de s'en remettre rapidement et tenons à souligner une fois de plus que nous suivrons de près cette affaire », ont-ils souligné, remerciant au passage les autorités « qui ont pris les précautions nécessaires pour neutraliser l'engin ».



« Nous déclarons notre détermination d'une part à protéger nos lieux de culte et d'autre part à pratiquer notre religion en toute sécurité. Nous espérons que de tels événements tragiques ne se reproduiront plus et ne porteront pas atteinte au climat de tolérance dans notre pays » , ont-ils ajouté. « Nous sommes convaincus que les auteurs de cette attaque seront arrêtés et traduits en justice dans les plus brefs délais. »



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné, pour sa part, une « tentative d’attentat » contre la mosquée. La Grande Mosquée de Paris a dénoncé « cet acte odieux fait pour semer la peur et la division, au moment où nous avons besoin de tolérance et de fraternité » . La fédération Musulmans de France (MF) a également exprimé « sa profonde inquiétude » après la découverte de la grenade d'entraînement. « Cet acte d’une extrême gravité rappelle, une fois de plus, la nécessité de renforcer la sécurité autour des lieux de culte afin de garantir la sérénité des fidèles » , a signifié l’organisation, qui a exprimé « toute sa solidarité et son soutien aux musulmans de Saint-Omer en ces circonstances préoccupantes ».



L'Union des affaires culturelles turco-islamiques (DITIB) France, qui gère la mosquée, a exprimé, mercredi 23 janvier, son effroi devant une « odieuse attaque ». « Ces attaques contre nos lieux de culte, symboles de paix et de fraternité, sont inacceptables. Chacun a le droit d'accomplir ses devoirs religieux en toute sécurité. De telles actions qui menacent ce droit compromettent les sentiments d'unité, de solidarité et de confiance dans la société. Nous souhaitons à notre communauté, qui a été la cible de cette attaque, de s'en remettre rapidement et tenons à souligner une fois de plus que nous suivrons de près cette affaire »







