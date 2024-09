Sur le vif L'église de Saint-Omer détruite par un incendie, les musulmans en solidarité Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 4 Septembre 2024 à 15:00









Le suspect, rapidement arrêté et placé en garde à vue lundi 2 septembre, a reconnu les faits. Agé de 39 ans, il est connu pour des faits similaires de destruction par incendie dans des lieux de culte. L'individu « devrait être présenté au pôle criminel de Boulogne-sur-Mer, maintenant saisi pour une ouverture d'information judiciaire » , a déclaré auprès de France Info le procureur de Saint-Omer.



« Je veux dire à tous ceux qui fréquentaient cette église, régulièrement ou pour les grands moments de la vie, ma proximité dans la prière. Je vous confie tous - habitants de Saint-Omer, sapeurs-pompiers et professionnels œuvrant à la sécurité des personnes et des lieux - à la Vierge Marie, à qui cette église est dédiée », a indiqué Olivier Leborgne, l’évêque d'Arras, de Boulogne et de Saint-Omer dans un communiqué.



Un temps de prière devant l'église a été organisé dans la matinée du mercredi 4 septembre, en présence de 300 personnes dont des responsables et des citoyens musulmans locaux, rapporte « sa profonde tristesse et sa solidarité envers la communauté chrétienne de Saint-Omer, éprouvée par l'incendie de leur église ».



Le maire, François Decoster, a annoncé le lancement d’une souscription avec la Fondation du patrimoine pour restaurer l’édifice néo-gothique, inauguré en 1859. Celui-ci « constitue un élément majeur du patrimoine audomarois, particulièrement de ses faubourgs maraichers » , fait savoir la Fondation du patrimoine. « L’église avait bénéficié d’important travaux de restauration entre 2014 et 2018 pour assurer sa sauvegarde et lui rendre toute sa splendeur. L’opération avait mobilisé près de 5 000 000 € et permis d’intervenir sur la charpente, l’ensemble des couvertures, l’intégralité des vitraux et la plomberie. » De nouveaux travaux, coûteux, devront donc être réengagés afin d’espérer une réouverture des lieux qui n’interviendra pas avant un long moment.

