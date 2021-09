Rillieux-la-Pape : la justice donne raison à la mairie face à un centre musulman

« rejeté la requête présentée par la SCI tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a opposé un nouveau refus à sa demande d’autorisation de travaux »

« La société requérante n’ayant fourni ni dans son dossier de demande d’autorisation, ni devant le tribunal la moindre explication pour justifier les dimensions et les caractéristiques de ce logement, le tribunal a jugé que le maire de Rillieux-la-Pape a pu à bon droit estimer que ce logement est susceptible de servir au sommeil du public la nuit »

Est-ce la dernière passe d’arme d’une bataille longue de cinq ans entre la mairie de Rilleux-la-Pape, commune de la métropole lyonnaise, et les Sceaux Scellés, la société immobilière propriétaire d’un centre culturel musulman soufi ? Jeudi 11 mars, le tribunal administratif de Lyon s’est rangé du côté de la municipalité dans un long bras de fer qui l’oppose aux responsables du centre depuis cinq ans. Ce dernier soubresaut judiciaire porte sur un litige au sujet d’une quatrième demande de permis d'aménager refusée le 20 décembre 2019 par le maire de la ville, Alexandre Vincendet.La SCI voulait effectuer des travaux de mise en conformité de son lieu, en tant qu'établissement recevant du public (ERP), et avait alors essuyé un autre rejet de la part de la mairie. Une décision que la SCI a tenté de contester devant la justice.Mais le tribunal administratif de Lyon a, rapporte Le Progrès . La municipalité reproche aux responsables du centre culturel la présence d’un espace de 254 m2 présenté par les Sceaux Scellés comme un logement de gardien. Un argument jugé non recevable par la justice., ont indiqué les juges dans leur décision.