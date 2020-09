A Lyon, la première pierre d'une nouvelle mosquée à Gerland posée en grande pompe

« Gerland est un quartier prisé. Y trouver un terrain est très difficile car il y beaucoup de projets en cours »

C’est en février dernier que les dirigeants de l’association ont obtenu le permis de construire avant de signer l’acte de vente en partenariat avec la Métropole de Lyon un mois plus tard. Un grand pas en avant pour les fidèles, qui attendaient ce jour depuis près de 10 ans après quelques obstacles surmontés en chemin., explique à Saphirnews Lahcen Boukhali, le secrétaire de l’association.Pour obtenir le terrain, les responsables d’El Feth, par ailleurs membres du Conseil des mosquées du Rhône (CMR) , ont dû débourser 463 000 euros en supplément des frais engagés pour les travaux. La mosquée devrait leur coûter au total entre 2 et 3 millions d’euros. Un somme déjà acquise pour moitié grâce aux dons des fidèles, nous assure-t-on.La mosquée actuelle, qui ne peut accueillir plus de 150 personnes, sera remplacée par un édifice de 1020 m2. Cette superficie permettra à plus de 600 personnes de jouir de l'espace de deux salles de prières en plus de six salles de classes, d'une salle de conférence et de plusieurs bureaux.