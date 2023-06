Rennes abritera la plus grande mosquée de Bretagne

L'association cultuelle Espoir Amal vient de dévoiler son projet de mosquée à Rennes. Selon ses responsables, le centre islamique pourra accueillir environ 4 000 fidèles, ce qui fera de la mosquée la plus grande en Bretagne. Le chantier est prévu pour débuter en 2024. La mosquée ne devrait donc pas ouvrir ses portes avant 2026, selon les prévisions des porteurs du projet.La mairie de Rennes a mis à disposition d'Espoir Amal un terrain de 3 500 m2 situé près du parc des Gayeulles, via un bail emphytéotique. Un protocole d‘accord avait été signé entre les deux parties en mars 2022, et ce quelques mois avant l'incendie qui avait détruit la salle de prière du quartier rennais du Maurepas, gérée par l'association. Deux bâtiments, reliés entre eux par un pont, seront construits : une mosquée sur deux niveaux et un centre culturel. Le projet en coûtera quelque 5 millions d’euros que l'association entend récolter grâce aux dons de particuliers. Plus de 200 000 € ont été collectés à ce jour.Lire aussi :