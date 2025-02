« sera observable dès le vendredi 28 février 2025 dans la quasi-totalité du globe »

« le premier jour du mois de Ramadan 1446 H sera le samedi 1er mars 2025 ».

« Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire »,

« il existe des divergences légitimes sur l’évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut donc se référer à son autorité religieuse habituelle pour s’acquitter de la somme qu’elle aurait préconisée ».

fidya

« Selon l’avis juridique pris comme référence par la personne concernée, le montant de cette aumône, par jour manqué, peut varier entre l’équivalent de zakat al-Fitr (soit entre 7 et 12 euros), de sa moitié (soit entre 3,5 et 6 euros) ou de son quart ( soit entre 2 et 3 euros) ».

« Dans tous les cas »

« recommande à chacune et à chacun de suivre l’avis qui lui semble correspondre le mieux à sa situation ».