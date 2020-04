« Cette année exceptionnellement, les personnes de confession musulmane qui travaillent en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) et qui sont confrontées à des circonstances de travail très pénibles (stress et fatigue intenses, horaire surchargé, port de tenues de sécurité qui accentuent la soif…) peuvent, si elles rencontrent des difficultés insurmontables, rompre le jeûne entamé et le reporter ultérieurement. Cela concerne principalement les membres du personnel des hôpitaux, des homes

et des entreprises de pompes funèbres »

« En raison de la réduction actuelle du personnel au sein des établissements pénitentiaires, la distribution des repas aux détenus de confession musulmane ne sera pas assurée le soir au moment de la rupture du jeûne, comme c’est le cas habituellement les autres années »

« Dans ce contexte, si les détenus rencontrent des difficultés pour observer le jeûne dans des conditions normales, ils peuvent dès lors exceptionnellement rompre leur jeûne et le reporter ultérieurement. »

En temps normal, les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, les femmes enceintes ou allaitantes, les malades ainsi que les voyageurs sont dispensés de l’observation du jeûne.(maisons de retraites, ndlr), indique l’instance dans un communiqué.Cette dispense exceptionnelle peut aussi s’appliquer aux détenus, explique l’EMB dans un communiqué., précise-t-il.