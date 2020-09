Racisme : l'ex-élue LREM Agnès Cerighelli condamnée pour provocation à la discrimination

« Vouloir que Paris et Marseille soient dirigées par des Maghrébines de confession musulmane, c'est trahir la France, son identité et son histoire »

« propos répugnants »

« S’habituer à ce genre de dérapage, resté impassible face à des propos aussi répugnants, c’est faire gagner la haine et reculer la République. Je signale ces publications au procureur de la République pour provocation à la haine, en vertu de l’article 40 de procédure pénale »

Agnès Cerighelli, ancienne adjointe à la mairie de Saint-Germain-en-Laye et ex-adhérente LREM, a été condamné, lundi 21 septembre, à deux mois de prison avec sursis et une peine de cinq ans d’inéligibilité pour provocation à la discrimination.En cause, un de ses tweets visant la conseillère municipale à la mairie de Marseille, Samia Ghali, et l'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris et ancienne Garde des sceaux, Rachida Dati., avait-elle écrit sur son compte Twitter en février, avant les élections municipales.Ce message faisait partie d’une série de tweets signalés par le ministre de l'Intérieur de l’époque, Christophe Castaner, qui avait dénoncé des, avait-il alors fait savoir via Twitter.