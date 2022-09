Psycho Qaïs : « Je veux tout faire pour réparer mon erreur envers ma femme » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 3 Septembre 2022 à 09:00





Je viens vers vous car je suis perdu et triste. Cela fait maintenant 16 ans que je suis marié et j'ai quatre beaux enfants, une femme que j'aime de tout mon cœur, une femme exceptionnelle.



On a traversé pas mal de galères, notamment au début avec ma famille qui ne lui a pas rendu la tâche facile, mais elle a toujours pardonné et pris sur elle. Qu'Allah la récompense grandement pour ça. On a aussi traversé d'autres problèmes de couple. Je parlais avec d'autres femmes par sms ; elle l'a su, a toujours pardonné et passé l'éponge.



J'ai lutté à chaque fois pour que ça ne recommence pas mais je suis retombé dedans et j'en ai souffert. J'en souffre encore aujourd'hui. Ma femme a encore vu que je discutais avec d'autres femmes et s'est senti trahie à juste titre, je la comprends. Elle veut divorcer, mais moi je ne veux pas, je veux rester avec elle parce que je l'aime et que je ne veux personne d'autre qu'elle comme femme.



Je fais beaucoup d'invocations pour qu'Allah me guide et me pardonne, qu'il améliore notre situation de couple. Mais aujourd'hui je suis un peu perdu. Est-ce que je dois la laisser partir ou alors m'accrocher à elle en me battant pour mon couple ? Je sais le mal que j'ai fait et je ne peux juste qu'imaginer sa souffrance et je veux tout faire pour réparer mon erreur lui rendre son honneur et ne plus recommencer.



J'espère qu'à travers votre réponse, Allah guidera dans mon choix, m'aidera et améliorera notre situation. BarakAllah oufikoum pour votre retour.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Cher Qaïs,



Vous voilà en bien mauvaise posture, car visiblement votre femme a fait preuve de patience, elle vous a donné plusieurs chances et rien n’y a fait. La vraie question à se poser c’est votre difficulté à vous remettre en cause, à assumer votre engagement et votre besoin d’entretenir des relations extra conjugales. Peut-être y a-t-il entre vous des difficultés d’ordre sexuel ? Peut-être ne trouvez-vous pas auprès d’elle une satisfaction à vos besoins d’homme ? Tout cela peut se discuter au sein d’un couple.



Vous dites aimer votre femme, exceptionnelle, écrivez-vous. Alors que vous manque-t-il ? Ces pulsions impossibles à maîtriser sont-elles relatives à une forme d’immaturité ? Si vous tenez tant à préserver votre couple, il est urgent de faire face à vos faiblesses. Cela peut se travailler avec un thérapeute, car seul vous aurez du mal à changer.



Il vous faut comprendre les raisons inconscientes de votre attitude, ce besoin d’aller voir ailleurs alors que vous reconnaissez les qualités de votre épouse. Il me semble que si vous entreprenez une démarche pour réfléchir à votre attitude, elle devrait en être touchée. Vous avez là une chance d’éviter ce que vous redoutez.





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com