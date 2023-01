Sur le vif Profanation d'une église de Champagne-au-Mont-d'Or : les mosquées du Rhône solidaires des catholiques Rédigé par Lina Farelli | Lundi 16 Janvier 2023 à 15:58





« soutien fraternel aux autorités catholiques du diocèse de Lyon, ainsi qu’aux habitants de Champagne-au-Mont-d’Or, touchés et meurtris dans ce qu’ils ont de plus sacré ». Le CMR, dirigé par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, a dénoncé, samedi 14 janvier, un « acte odieux de profanation dans un lieu où l'on invoque chaque jour le Dieu de paix, de miséricorde et d'amour ».



Avec les catholiques, le CMR appelle « les autorités de notre pays à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les institutions religieuses, et de rechercher et condamner sévèrement, les auteurs, ceux qui tentent par ces moyens de créer la peur, la haine et la division entre les communautés religieuses ».



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait apporté, vendredi 13 janvier, son soutien aux fidèles catholiques et avait annoncé l'arrestation d'un suspect. L'individu, identifié grâce à la vidéosurveillance, a été placé en garde à vue mais une expertise psychiatrique a conclu à une abolition du discernement.



« Nous rappelons le climat chaleureux et fraternel qui sévit entre les croyants de notre région. C'est à cette concorde et cette solidarité que les auteurs de cet acte odieux ont voulu s'attaquer. Mais, préviennent les mosquées rhodaniennes, les croyants de toutes nos obédiences religieuses ne se laisseront pas entraîner dans cette voie. Ensemble, ils continueront à semer les graines de la paix et de la fraternité entre les habitants de notre région, et ensemble ils se détourneront toujours de tous ceux qui veulent les opposer » .



