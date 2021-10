Procès des attentats du 13-Novembre : « L’islam qu’ils prônent n’est pas le mien et ne le sera jamais »

« un “beur de la deuxième génération” »

« Je me suis souvent interrogé sur comment et pourquoi des jeunes Français et des jeunes Belges, élevés en Europe, qui ont été formés dans nos écoles, qui connaissent parfaitement nos modes de vie et nos coutumes en Occident, ont-ils pu être enrôlés, manipulés et galvanisés par l’idéologie de l’État islamique, et commettre l’irréparable »

« Ces actes de violence barbare, intolérables, inqualifiables et leur allégeance à une idéologie et à une organisation islamiste, prétendant agir au nom de l’islam et du Coran, me donnent la nausée. »

« Je veux dire (aux accusés), en tant que fils d’immigré algérien, de confession musulmane, que l’islam qu’ils prônent n’est ni le mien, et ne le sera jamais, ni celui de mes parents, ni celui de mes voisins, ni celui d’un milliard et demi de musulmans dans le monde »

« Les premières victimes de votre croisade sont les musulmans eux-mêmes. (...) Je refuse qu’on puisse faire l’amalgame entre des va-t-en-guerre, des paumés de notre société, des inadaptés sociaux, des tueurs sanguinaires et les musulmans qui n’ont qu’une seule envie : vivre en paix et en harmonie, dans une communauté humaine ouverte et respectueuse de chacun. »

« Les musulmans n’ont rien à voir avec ces gens qui prétendent défendre une religion qu’ils ne connaissent probablement pas. Ont-ils seulement lu le texte sacré du Coran ? Savent-ils seulement faire la différence entre les musulmans et les Arabes ? »

Le procès des attentats du 13-Novembre se poursuit avec les témoignages poignants des parties civiles devant la Cour d'assises spéciale installée dans le Palais de justice de Paris. Un sexagénaire de confession musulmane, qui a perdu son fils au Bataclan, a adressé, mardi 26 novembre, un vibrant message aux accusés parmi lesquels figure Salah Abdeslam, qui n’a pas exprimé jusqu’ici le moindre regret.Le témoin, qui a souhaité gardé son identité anonyme, s’est présenté comme, issu d’une famille d’immigrés algérienne de huit enfants, marié à une femme catholique., a-t-il déclaré., a-t-il signifié.