Attentats du 13-Novembre : ce qu'il faut savoir du procès qui marquera l'histoire judiciaire française

Près de six ans après la tragédie qui a bouleversé une France déjà très endeuillée à l’époque, la douleur reste vive pour les survivants et les familles. Pour pallier au mieux aux effets que pourraient produire les débats sur elles, un dispositif de soutien psychologique est mise en place avec le concours de l’association Paris Aide aux Victimes.Outre des victimes et leurs proches, des personnalités politiques sont appelées à témoigner à l’instar de l'ex-chef de l'Etat François Hollande et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve . A noter, l’Etat a été jugé non responsable des attentats en juillet 2018, à l’issue d’un procès intenté par une trentaine de victimes et de familles de victimes. Le procès, sous très haute sécurité, est appelé à se tenir jusqu’en mai 2022.Lire aussi :