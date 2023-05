Première femme arabe dans l’espace, Rayyanah Barnawi, icône de l’émancipation féminine en Arabie Saoudite

« honorée et heureuse de représenter les rêves et les espoirs de tous les habitants d’Arabie Saoudite et de toutes les femmes de chez nous et de la région ».



Voici quelques années encore, les femmes saoudiennes ne pouvaient pas toucher au volant d’une voiture ou voyager sans la permission d’un tuteur légal. Que du chemin parcouru depuis pour la gente féminine dans le royaume actuellement dirigée par Mohammed Ben Salmane. Rayyanah Barnawi écrit aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire en étant la première astronaute arabe à participer à une mission spatiale. A 33 ans, l’oncologue de profession est devenue un symbole puissant de l’émancipation des femmes saoudiennes.Avec son compatriote Ali al-Qarni et deux autres astronautes américains, elle a décollé, dimanche 21 mai, à bord de la fusée Falcon 9 de Space X transportant le vaisseau Dragon 2 affrétée par l’entreprise américaine Axiom Space. Partis dans le cadre d’une mission privée de dix jours pour la Commission spatiale saoudienne en collaboration avec la Nasa, ils sont arrivés à la Station spatiale internationale (ISS) lundi 22 mai.Avant son départ pour l’espace où elle va mener des expériences de recherche scientifique, Rayyanah Barnawi s’est diteLire aussi :