Un astronaute musulman ne fera pas le jeûne du Ramadan dans l'espace, voici pourquoi

« Mon cas de figure est celui d'un voyageur et ce dernier peut interrompre son jeûne »

« A cet égard, tout ce qui peut compromettre la mission, ou pourrait mettre en danger les membres de l'équipage, autorise à manger en quantité suffisante. »

Le jeûne du Ramadan est obligatoire. Oui, mais non pour certains cas de figure dans lequel s'inscrit Sultan al-Neyadi. L'astronaute envoyé à la Station spatiale internationale (ISS) par les Emirats arabes unis a déclaré, mercredi 25 janvier, qu'il n'est pas tenu, lors de sa prochaine mission dans l'espace, de jeûner pendant le mois du Ramadan 1444/2023, qui aura lieu en mars. , a-t-il indiqué à l'occasion d'une conférence de presse au Centre spatial Johnson de Houston.Le voyage fait effectivement partie des raisons que peuvent invoquer un musulman pour être exempté de faire le jeûne du Ramadan, un des cinq piliers de l'islam. Celui-ci sera néanmoins tenu de rattrapper et/ou de compenser les jours manqués selon ses moyens, qu'ils soient physiques ou matériels.Rappelant que les raisons de santé sont aussi suffisantes pour ne pas accomplir le jeûne , l'astronaute a affirmé :Sélectionné en juillet 2022, Sultan al-Neyadi, 41 ans, s'envolera pour l'ISS le 26 février à bord d'un vaisseau SpaceX. Il sera accompagné de deux Américains et d'un Russe, alors que la guerre en Ukraine continue de sévir. Des astronautes arabes et musulmans se sont déjà rendus par le passé dans l'espace mais l'Emirati sera le premier issu d'un pays arabe à y passer six mois.Lire aussi :