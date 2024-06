Sur le vif Pourquoi le Tadjikistan interdit le port du voile Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 26 Juin 2024 à 15:15





« laïque » du pays à majorité musulmane.



Dernièrement, la loi portant « sur la réglementation des célébrations et des cérémonies » , promulguée par le président Emomali Rakhmon, interdit « le port des couvre-chefs musulmans féminins » dans l’espace public sous peine de grosses amendes.



Notons que le hijab est déjà interdit dans les bâtiments institutionnels et les universités depuis 2009 au Tadjikistan. Depuis des années déjà, les autorités appellent la population à « s'habiller à la tadjike » afin de lutter contre les influences étrangères, tant ceux de l'Occident que des pétromonarchies du Golfe. Après des années de restrictions officieuses, la nouvelle interdiction s'inscrit dans la continuité d'une politique visant à faire reculer ce que le gouvernement estime être une influence « extrémiste » mais qui fait, au fond, le lit d'une forte stigmatisation des femmes portant le voile.



Sont désormais aussi interdits « l’importation, la vente et le port dans les lieux publics de vêtements étrangers à la culture nationale » , ceci afin de « protéger les valeurs de la culture nationale » et de « prévenir l’extrémisme » . Emomali Rakhmon est à la tête d’un régime autoritaire au pouvoir depuis 1992.



