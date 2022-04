Pourquoi la dissolution de deux associations pro-palestiniennes est suspendue

« appel à la haine, à la discrimination, à la violence »

Le Conseil d’Etat a suspendu, vendredi 29 avril, les dissolutions du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine vaincra prononcées en mars par le gouvernement. Ces deux collectifs de soutien à la cause palestinienne, accusés par le ministère de l'Intérieur d’et de, ont contesté la décision prise en conseil des ministres devant la plus haute juridiction administrative., estime le juge des référés, qui a ainsi donné raison aux deux structures.Les dissolutions ont été jugées comme des décisions portantselon le juge des référés, qui retient par ailleurs queIl relève aussi que, a salué le Collectif Palestine vaincra, pour quiMême son de cloche pour le Comité Action Palestine, qui s'est réjoui d'unedu Conseil d'Etat, qui, a réagi auprès de l’AFP Me Vincent Brengarth, l’avocat du Comité Action Palestine.L’Etat devra verser 3 000 euros à chacune des deux associations.Lire aussi :Et aussi :