Pourquoi la dissolution de Civitas est annoncÃ©e sur la table de GÃ©rald Darmanin

« L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République. Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas » , a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), en relayant une courte vidéo signalant les propos de l'essayiste Pierre Hillard.



Remettant en cause la naturalisation accordée aux juifs de France en 1791, ce complotiste aux relents antisémites a suggéré l'idée d'abroger cette décision qui aurait « ouvert les portes de l'immigration » . Une idée qui implique de déchoir les juifs - et tous ceux que Civitas considère comme étrangers - de leur nationalité « si on retablissait les lois de la catholicité et qu'on fait du catholicisme traditionnel religion d'État » . Le vœu constant de Civitas depuis sa création en 1999.



C'est loin d'être la première fois que Civitas, qui a soutenu la candidature d’Eric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022, fait polémique pour des positions racistes, homophobes et xénophobes. Plusieurs des actions du mouvement catholique d'extrême droite, qui milite pour la « rechristianisation » de la France et de l'Europe, ont été maintes fois dénoncées depuis des années.



« Nous disposons contre cette organisation de tout un tas d’éléments, d’actions ou de propos, contraires aux valeurs de la République. Et pas seulement ces derniers propos » , a assuré au Monde le ministère de l'Intérieur. Un courrier sera transmis à Civitas « dans les prochaines semaines » , avec la liste des « griefs justifiant une dissolution » , précise-t-on.



« Darmanin donne une réponse claire à l’interpellation des insoumis et de la Licra. L’antisémitisme va être puni. Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard » , a salué Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de LFI figure parmi les personnalités politiques à avoir réagi rapidement pour condamner les propos incriminés. « Hier, je dénonçais cette horde d’intégristes antisémites, comme mes partenaires de la NUPES le font aussi avec force , souligne le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Pas de compromission avec les ennemis véritables de la République. Je salue la réponse de G.Darmanin de procéder à la dissolution de Civitas. »



