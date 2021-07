Pour un Ramadan en pleine santé, avec Marina Sessa

« Que faut-il manger pour ne pas subir la faim et le manque d’énergie ? Comment gérer son hydratation et son sommeil en période estivale ? De quelle manière peut-on pratiquer une activité physique à cette période ? Pourquoi ressentons-nous autant de fatigue et de désagréments durant ce mois sacré ? »



Tant de problématiques soulevées durant le jeûne du mois de Ramadan qui trouveront enfin leurs réponses dans cette réédition à travers de nombreux conseils alliant islam, science et naturopathie. Cet ouvrage complet s’adresse non seulement à la communauté musulmane (bienfaits spirituels et thérapeutiques du jeûne y sont remis en avant, tel qu’il est pratiqué dans l’islam), mais également à toute personne souhaitant prendre soin de sa santé.