« Portrait d’une France à deux vitesses », enquête sur une République en panne

L’avis de Saphirnews

« Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d’un monde dont l’épidémie révèle les inégalités criantes. Nombreux à vouloir au contraire, un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s'éduquer, se cultiver, soient garantis à tous. Un monde dont les solidarités actuelles montrent justement la possibilité. »



C’est par cet extrait de « Lettre à Emmanuel Macron » , chronique lue sur les ondes de France Inter le 30 mars 2020 par la sociologue, auteure et militante, Annie Ernaux, qu’est introduit l’ouvrage des journalistes Dominique Vidal et Samuel Chalom, Portrait d’une France à deux vitesses . Et c'est ce bref appel à la solidarité qui incarne l’esprit du travail entrepris par ce tandem. Un travail de déconstruction, d’explication et d’analyse destiné à démontrer que les inégalités ne sont pas « des phénomènes naturels mais le résultat de choix politiques » prises ces trois dernières décennies, annonce l'économiste Thomas Porcher, qui a préfacé le livre.



Portrait d’une France à deux vitesses : le titre introduit avec clarté l’ambition d’un livre documenté avec chiffres, études et interviews à l'appui. A l’aune de ces données, Samuel Chalom et Dominique Vidal relèvent avec force une vérité implacable qui peine à évoluer : l’un des principes fondateurs de la République française, l’égalité, n’est pas garanti pour tous. Avec cet ouvrage, les auteurs en dévoilent l’amère réalité et ancrent cet échec dans la réalité du quotidien.



Grâce au dernier rapport de l’Observatoire des inégalités daté de 2019, le duo expose l’étendue des inégalités économiques entre les Français, à savoir que 10 % des Français les plus aisés touchent 6,7 fois plus que les Français les plus pauvres. Et ce n’est pas la seule donnée invoquée par les auteurs pour prouver que les injustices sociales sont toujours d’actualité.