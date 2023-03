Psycho Philippe : « Une des filles de ma compagne s’inquiète que je ne sois pas musulman » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Mercredi 15 Mars 2023 à 10:00





Je suis Français d'origine espagnole et je suis aujourd'hui divorcé. J'ai deux enfants. J'ai depuis quelques mois une relation assez fusionnelle avec une Algérienne, divorcée elle aussi. Elle a quatre grands enfants qui ne vivent plus avec elle.



Elle est pratiquante musulmane. Je respecte sa foi et ses coutumes ne me posent aucun problème car j'ai beaucoup de respect pour elle et ses convictions. Elle a eu des expériences après son divorce avec des musulmans mais non concluantes.



Une de ses filles ne voit pas d'un bon œil que sa mère soit avec un non musulman. Cela rend mon amie malheureuse sur le plan de sa famille et parfois de sa relation avec moi, même si elle dit qu'elle verra bien si cela passera avec le temps. Avez-vous une idée du discours à tenir sur ce sujet envers sa fille ou ses proches ? Je lui ai proposé d'aller voir un imam qu’elle connaît pour me présenter à lui mais, au dernier moment, elle a eu peur car elle n'était plus sûre, avait peur d'une présentation officielle... Allah peut-il pardonner cette relation si grave pour certains ? Merci pour votre aide.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Cher Philippe,



Votre question directe sur que ce qu’Allah ferait dans ce cas, ma foi, cela n’est pas de mon ressort. Vous vous adressez à une rubrique Psycho pour une question qui relève de la religion. Et si vous consultez des imams, vous aurez sans doute droit à des réponses différentes les unes des autres.



En tant que psy, ce que je peux vous vous dire, pardonnez-moi ma franchise, c’est que si notre Créateur vous a mis tous deux sur la voie de l’amour, ce serait dommage de céder à des préjugés. Vous pouvez constater en lisant notre rubrique à quel point les êtres sont malheureux, d’être mal compris, méprisés, dominés, voire abusés. Vous avez la chance d’avoir rencontré une femme avec qui vous vous sentez bien, qui vous comprend, que vous aimez et respectez, soyez reconnaissants ! C’est peut-être tout simplement ce que vous pourriez répondre à votre belle-fille. Je lui souhaite sincèrement d’avoir la même chance que vous.





