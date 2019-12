Passer Ã  lâ€™action pour concrÃ©tiser ses rÃªves

« J’ai peur, je ne passe pas à l’action, et le fait de ne pas passer à l’action, j’entretiens ma peur, et plus j’ai peur, et plus je ne passe pas à l’action en remettant à plus tard ce que je peux faire pour ne pas faire face à la peur. »

La peur, nous la ressentons tous et toutes à des degrés différents : la peur d’échouer, de ne pas y arriver, de se tromper, la peur de l’inconnu.La peur, lorsqu’elle est trop forte, nous paralyse. Elle nous empêche de passer à l’action à cause de nos pensées négatives. Or, ce qu’on imagine dans nos esprits n’est pas toujours la réalité.C’est d’ailleurs souvent un cercle vicieux qui s’installe et qui consiste à se dire :La boucle est bouclée.La peur est générée par une pensée qui n’est pas toujours fidèle à la réalité. C’est notre mental qui se joue de nous. C’est donc en passant à l’action que nous prenons conscience que nous avons été bluffé par nous-même, que nous voyons que la réalité est différente de ce que nous imaginions. Le passage à l’action nous ramène toujours à la réalité, c’est très important. Toujours passer à l’action même si l'on a peur pour concrétiser ses objectifs sinon cela ne reste que des souhaits. C’est l’action qui concrétise vos rêves.Un conseil donc : passez à l’action pour faire car c’est aussi par l’action que vous allez faire reculer vos peurs pour laisser place à la confiance qui s’enracine en vous comme un arbre solidement ancré dans le sol et qui pourra donner de bons fruits.