Pakistan : une trêve conclue après un lourd bilan des affrontements entre sunnites et chiites

Une trêve fragile a été conclue, mardi 2 décembre, entre deux tribus rivales de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, où des affrontements entre sunnites et chiites ont fait au moins 133 morts depuis le 21 novembre. Ce bilan humain dramatique, annoncé par les autorités locales lundi 2 décembre, fait aussi état de 177 blessés.Les violences intercommunautaires ont été relancées deux semaines plus tôt après que des hommes armés non identifiés ait pris d'assaut deux convois de familles chiites sous escorte policière. Plus de 40 personnes dont des enfants avaient alors été tuées.Les représailles ont été particulièrement violentes à Kourram, poussant les autorités à fermer les écoles et à couper Internet et les services de télécommunications. Ce district, qui compte une importe communauté chiite dans un pays à majorité sunnite, est en proie à des violences tribales depuis des décennies.Des affrontements avaient déjà provoqué cette année la mort de 79 personnes entre juillet et octobre selon la Commission des droits de l'Homme du Pakistan (HRCP). Des trêves sont conclues par période mais sont régulièrement rompues, sans que les autorités ne parviennent à restaurer durablement la paix et la stabilité dans cette zone semi-autonome frontalière avec l'Afghanistan.