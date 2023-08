Pakistan : la solidaritÃ© affichÃ©e du gouvernement et de leaders musulmans envers les chrÃ©tiens

« Nous devons nous efforcer de cultiver la tolérance, le respect et la patience dans notre société et rejeter toute tentative d’exploiter la religion à des fins personnelles ou politiques »

Au Pakistan, des leaders religieux musulmans de premier rang ont exprimé, mercredi 23 août, leur solidarité envers les chrétiens de Jaranwala, au Penjab, victimes quelques jours plus tôt de graves violences après une affaire présumée de blasphème. Aux côtés de plusieurs responsables chrétiens, ils ont appelé à la création d'un tribunal spécial en charge de cette affaire et ont exigé de lourdes peines envers les émeutiers. Ils ont également remercié le gouvernement pour leur soutien envers les victimes et ont salué les premières mesures prises par les autorités pour répondre à la gravité de la situation.Sous l'égide du Conseil des oulémas du Pakistan et de l'Église du Pakistan, la création d'un comité comptant 24 responsables religieux a été annoncée pour mener une enquête approfondie sur les violences survenues à Jaranwala mais aussi pour lutter contre les discours extrémistes et promouvoir l'harmonie interconfessionnelle dans le pays.Cité par le quotidien pakistanais The News , le président du Conseil des oulémas, Muhammad Tahir Mahmood Ashrafi, a affirmé que des efforts conjoints seraient déployés à tous les niveaux pour décourager les actions illégales commises sous couvert de lutte contre le blasphème. , a-t-il déclaré.