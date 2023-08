Pakistan : des Ã©glises incendiÃ©es aprÃ¨s une affaire prÃ©sumÃ©e de blasphÃ¨me

« profané le Saint Coran et injurié le prophète Mahomet »

« ce qui a provoqué un tollé »

« Nous, évêques, prêtres et laïcs, sommes profondément peinés et affligés par les évènements à Jaranwala (...). Une église est en train d'être brûlée au moment où j'ecris ce message »

« Des Bibles ont été profanées et des chrétiens ont été torturés et harcelés après avoir été accusés à tort d'avoir profané le Saint Coran »

« ceux qui rendent la justice et assurent la sécurité de tous les citoyens pour qu'ils interviennent immédiatement et nous assurent que nos vies sont précieuses dans notre propre patrie qui vient de célébrer l'indépendance et la liberté »

« des mesures sévères (...) contre ceux qui violent la loi et ciblent les minorités »

« Soyez assurés que le gouvernement du Pakistan se tient aux côtés de nos citoyens sur un même pied d'égalité. »

Plusieurs églises ont été incendiées, mercredi 16 août, à Jaranwala, dans l'est du Pendjab, au Pakistan, après une affaire présumée de blasphème. Des centaines de personnes ont pris d'assaut le quartier à majorité chrétienne de la ville, a indiqué à l'AFP la police de la zone. Selon un rapport de police que la chaine américaine CNN a pu consulter, les violences se sont produites apres que deux hommes chrétiens ont été inculpés pour avoirDes appels à manifester ont été lancés par des fanatiques musulmans, tandis que des photos et des vidéos de pages du Coran brûlées ont été partagées entre habitants,, a déclaré à l'AFP Rana Imran Jamil, porte-parole des services de secours de la ville. Selon cette même source, quatre églises ont été incendiées mais la Commission nationale des droits de l'Homme en recense huit. Un cimetière a aussi été profané. Aucun mort n'a été enregistré à ce jour mais de nombreux habitants chretiens ont dû fuir leur quartier par peur d'etre victimes des persécutions., a fait part sur X (ex-Twitter) l'évêque Azad Marshall mercredi 16 août., assure ce représentant catholique de l'Eglise du Pakistan, appelant à l'actionUne centaine de personnes soupçonnées de s'en être pris à des églises et à des habitations de chrétiens ont été arrêtées. En réponse à l'évêque, le nouveau Premier ministre pakistanais par intérim, Anwaar Ul Haq Kakar a promis des. Avant de conclure :Lire aussi :