Omra : après une décennie d’absence, les pèlerins iraniens de retour à La Mecque

« problèmes techniques »

Neuf ans que les Iraniens ne pouvaient se rendre à La Mecque hors saison du grand pèlerinage. Près d'une centaine de pèlerins en provenance d'Iran ont pu se rendre dans la ville sainte en ce mois d'avril pour accomplir la omra, le petit pèlerinage, a annoncé l'agence de presse officielle du pays.Cette dernière a indiqué en décembre 2023 que l'Arabie Saoudite avait levé les restrictions imposées aux Iraniens souhaitant accomplir la omra mais les vols avaient jusqu'à présent été retardés en raison de ce que Téhéran qualifiait deLes restrictions ne s'appliquaient en revanche pas au hajj ; son accomplissement constitue un pilier de l'islam dès lors que les musulmans en ont les capacités physiques et matérielles. Le quota fixé pour l'Iran était de 86 500 pèlerins, ce qui faisait de ces derniers un des contingents les plus importants au monde. Après des années d'hostilité qui avaient des conséquences diplomatiques telles que l'Iran n'avait pas envoyé de pèlerins pendant la saison du hajj en 2016, la levée des restrictions s'agissant de la omra est le résultat du rapprochement opéré entre Riyad et Téhéran depuis mars 2023. Le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux puissances régionales a été rendu possible avec l'intermédiaire de la Chine. Elles comptent d'ailleurs depuis janvier 2024 parmi les membres des BRICS.