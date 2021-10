Nourrir puis sevrer : la fonction de cheikh, du Prophète à nos jours

« vivant »

Ces précisions s’imposent avec d’autant plus d’acuité que se profilent des changements profonds dans la relation initiatique en soufisme : les maîtres spirituels sont-ils en train de disparaître ? D’évidence, il faut se méfier des illusions de perspective. À toute époque, en effet, on a annoncé que le cheminement sur la voie soufie était désormais clos, et que les vrais maîtres étaient rares, voire absents. On mettait également en garde contre un attachement trop humain aux cheikhs, ce qui aboutit souvent à des drames après leur disparition physique. Le seul et vrai maître n’est autre que Dieu.Les choses semblent pourtant se préciser actuellement, et plusieurs configurations se présentent. Depuis une quarantaine d’années, beaucoup de cheikhs n’ont pas désigné de successeurs avant de quitter ce monde – ce qui était exceptionnel par le passé. D’autres fois, la succession, purement héréditaire, relève davantage de l’administration de biens que de la direction spirituelle. Parfois, il y a bien un maîtreau sein des grandes confréries internationales, mais le disciple n’a pas de contact avec lui : le compagnonnage traditionnel (), issu du modèle prophétique, n’existe quasiment plus. Certes, l’initiation soufie se joue du conditionnement spatio-temporel, et il se trouve des cheikhs pour initier par internet, mais…Cette éventualité de laest en lien étroit avec laaugurée par certains. Jusqu’à présent, seuls les initiés étaient censés avoir accès à la réalisation spirituelle, tandis que l’immense majorité des humains était prisonnière de ses illusions égotiques. Nous entrerions maintenant dans une ère de désoccultation, de révélations, où le, selon l’expression du physicien Bernard d’Espagnat, se dévoilerait de façon accélérée. La transmission initiatique traditionnelle se fait/se faisait dans le cadre d’une relation privée, étroite,. Désormais, la gnose se déploierait en mode, comme un souffle en expansion. L’Esprit serait accessible à un grand nombre d’humains, s’ils en viennent à oser, à assumer, une telle réception. La réalisation spirituelle, en effet, fait peur, et c’est ce qui permet à ce bas monde de persister dans son illusion.Ceux qui accepteraient cette responsabilité constitueraient autant de relais dans le monde. Il se dit que, dès lors, il n’y aurait plus quelques grands phares mais beaucoup de petites lumières. S’agit-il de ladont parlait le penseur et poète indien Muhammad Iqbal (m. 1938) ? Tout porte à croire que la femme jouerait un rôle privilégié dans ce processus , car elle est beaucoup moins enferrée que l’Homme dans la carapace du mental, et immédiatement réceptive aux changements majeurs qui sont en cours. Le Dalaï-Lama actuel n’a-t-il pas annoncé que son successeur pourrait être une femme ? Il a aussi prévenu en 2015 qu’il ne désignera peut-être pas de successeur :Les contrefaçons initiatiques sont et seront inévitables lors de cette ouverture, mais l’humanité actuelle devra selon toute vraisemblance en passer par là si elle veut se regénérer, ou préparer l’avènement éventuel d’une nouvelle humanité. Plus modestement, il y a eu un soufisme avant les confréries, et il peut y en avoir un après, sous des modalités que nous pouvons déjà pressentir.*****Première parution de la contribution sur le site de Conscience soufie. Lire aussi :(1) Coran 48 : 10 de la sourate Al-Fath, « L’Ouverture » ou « la Victoire ». Ce verset relate le(bay‘at al-ridwân) qui fut contracté par les Compagnons avec le Prophète à Hudaybiyya. Il est généralement récité par le cheikh ou son représentant lorsqu’il rattache quelqu’un, ainsi que le verset 48 : 18.(2) Cf. son article, Revue Conscience Soufie n°3.(3) Ibn al-Mubârak,, Damas, 1984, I, 52.(4) Cf. Fritz Meier,, Brill, Leiden, 1999 ; J.J. Thibon, op. cit.(5), p. 272, 401.(6) Kharaqânî,, Le Seuil, 1998, p. 65.(7) Sha‘rânî,, Le Caire, 1962, I, p.40.(8), II, 366. Cette parole est mentionnée à plusieurs reprises par les auteurs du dossier, Revue Conscience Soufie n°3.(9) Michel Chodkiewicz,, revue, n°5, 1999, p. 62.(10) Michel Chodkiewicz,, revuen° 53-54, janvier-juin 1998, p. 39-40.(11), Le Caire, 1935, I, p. 51.