Noël officiellement jour férié pour tous en Irak

Le Parlement irakien a décidé le 16 décembre de faire de Noël un jour férié pour tous. Cette décision, prise à l’unanimité, intervient moins de deux semaines après l’annonce par le Vatican d’une visite historique dans le pays prévue du 5 au 8 mars 2021.Deux ans plus tôt, en 2018, le gouvernement de ce pays à majorité musulmane avait annoncé sa fierté d’instituer Noël comme jour férié. Cette annonce n’a cependant pas été suivie d’effets sauf dans la seule province de Kirkuk, rapporte l’agence Fides. C’est désormais l'ensemble des Irakiens, toutes confessions confondues, qui pourront bénéficier d’un jour férié.Louis Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, a publiquement remercié le président irakien Barham Salih, le président du Parlement, Muhammad al Halbousi, et tous les parlementaires, implorant sur eux les bénédictions de Dieu.Dans le monde arabo-musulman, l'Irak rejoint le Liban et la Syrie parmi les pays qui ont fait de Noël un jour férié. Un Noël très particulier à l'heure où la pandémie de Covid-19 sévit dans le monde. A la date du 24 décembre, l'Irak a enregistré plus de 12 700 décès liés au nouveau coronavirus.