Nawale : « Je réclame la vérité mais en retour, je subis ses attaques quotidiennes »

Je suis mariée depuis six ans à un homme que j’ai rencontré il y a dix ans. A cette époque, il était marié mais son mariage n’allait plus, les époux ne se parlaient même plus. J’étais en couple de mon côté.



Quand j’ai rencontré mon mari et qu’il a décidé de se séparer de son épouse, je continuais à voir mon copain brièvement. J’ai avoué à mon mari avoir continué à voir ce copain immédiatement.



Il a divorcé après huit ans de procédure très compliquée. Je suis devenue belle-mère d’une fille de 4 ans du jour au lendemain et l’ai soutenu durant son divorce dans chaque domaine (professionnel et familial).



J’ai subi des violences de la part de son ex-femme, des insultes, des menaces de mort, etc. j’ai dû déposer des plaintes à la police. Cela a été beaucoup de pression au vu des efforts que je faisais pour sa fille (rendez-vous médicaux, shopping, activités, achat de cadeaux…). Il m’est arrivé de casser la vaisselle mais surtout de gifler mon mari.



Nous avons eu un bébé par la suite et j’ai subi des insultes de son ex-femme envers mon bébé. J’ai vécu une dépression après mon accouchement très difficile et surtout reçu beaucoup de critiques de mon mari en public ou en privé sur mon physique entre autres.



Je n’avais plus de libido, plus d’envie sexuelle avec mon mari, nos rapports se sont raréfiés (une fois par mois) et surtout, j’étais gênée de me montrer nue devant lui. Je regardais des vidéos pornographiques pour m’aider, cela a duré un mois. Les disputes se sont multipliées ces deux dernières années. Son langage était vulgaire, il n’avait aucune patience.



Aujourd’hui, après beaucoup de doutes, de pression et de disputes, il a fini par avouer qu’il se connectait régulièrement sur des sites pornographiques qu’il avait créé un compte pour y laisser des commentaires.



Il a juré sur Allah qu’il ne faisait rien d’autre. Mais j’ai continué à lui faire croire que je savais qu’il y avait plus que ça. Maintenant, il vient de m’avouer qu’il s’était inscrit sur un site d’escort girls et qu’il avait discuté avec elles (une trentaine). Tout ça se déroulait dans la nuit pendant que je dormais seule dans ma chambre.



Tout cela sur une période de deux ans. Il a avoué avoir recherché des femmes qui habitaient dans notre ville même. Il nie avoir touché une autre femme. Il ne me montre pas les discussions et surtout dit qu’il ne se souvient pas de ses identifiants d’accès aux sites.



Il a demandé pardon une fois et depuis, il continue sa vie comme si de rien n’était sans montrer la moindre tristesse, le moindre effort. Le plus dur, c’est qu’aujourd’hui je ne crois pas qu’il se soit arrêté, je suis sûre qu’il me ment. Il a même décidé de me reprocher le fait que je voyais encore mon copain il y a dix ans alors que nous n’étions pas encore mariés et cela s’était produit une fois. Il dit que, mariage ou pas, ça ne change rien et que je l’ai trahi à cette époque-là.



Je demande à ce qu’il me dise la vérité et me la montre une bonne fois pour toutes s’il souhaite qu’on reste mariés et que je lui pardonne. Il continue à dire qu’il ne se souvient pas de ses accès internet.



Aujourd’hui, je subis ses attaques quotidiennes car je vis un moment vraiment difficile personnellement et que je trouve injuste ses accusations à mon encontre. Surtout, je n’ai plus confiance en lui, je reste persuadée qu’il a commis un adultère. Il est allé discuter de ça avec notre entourage et a dévoilé ce que j’ai fait il y a dix ans à tout le monde. Il me dit que le concernant, lui montrer ce qu’il a fait est haram, que c’est de la moujahara (le fait de désigner des péchés en public, ndlr).



Je perds pied, je pleure, je prie chaque jour mais je ne vois pas d’issue. Nous prions tous les deux pour précision.



Aidez-moi car je vis une épreuve très douloureuse actuellement.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Je comprends que vous soyez en peine car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas de transparence dans vos relations. Mensonges, cachoteries, hypocrisie, trahison, il y a de tout cela dans le comportement que vous décrivez. Il n’y a pas de parité et je trouve que vous reprocher cet aveu alors que vous avez été courageuse, c’est d’une mauvaise foi manifeste.



Vous priez, dites-vous, oui d’accord, mais les comportements ne semblent pas synchrones avec l’esprit de la prière, quel dommage ! La vie de couple n’est pas facile, il suffit de lire notre rubrique pour s’en persuader, n’est-ce pas ? Mais subir un tel manque de confiance, cela pose question. Avez-vous encore des sentiments pour lui ?



Il semblerait à vous lire qu’il n’a pas su non plus vous protéger des attaques de son ex-femme, il aurait dû intervenir. Vous avez supporté, mais c’est cela qui pose question, c’est là que vous devez vous remettre en cause. Comment se fait-il que vous ayez accepté une telle situation ? Mépris, critiques, insultes, etc. Manquez-vous d‘estime de vous ? Avez-vous peur de rester seule ? Vous vous retrouvez dans une situation intenable. On peut légitimement se demander ce qui vous retient. Vous devriez consulter, travailler sur vous, votre histoire, pour retrouver votre estime de vous et ainsi trouver une issue à ce désastre.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com