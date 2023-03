Naissance de l'islam, une passionnante enquête historique sur les origines, par Michel Orcel

L'avis de Saphirnews

Dans un langage clair et limpide, Michel Orcel réussit à nous présenter de façon passionnante le résultat de décennies de recherches scientifiques sur la naissance de l’islam. Car, « pour transcendantes ou inspirées qu’elles se veulent, les grandes religions monothéistes, du point de vue historique qui est le nôtre, ont toutes été sujettes aux processus de naissance et d’évolution qui marquent la condition de notre monde humain » , nous prévient l’auteur dès sa note liminaire.



Ce livre est la présentation d’un récit d’enquête fondé sur les meilleurs travaux universitaires internationaux. A la manière des policiers enquêteurs, le diplômé d’islamologie répertorie les « preuves » de l’existence historique et des circonstances de la vie du Prophète Muhammad. Un exercice obligatoire car « l’existence de Mahomet n’est avéré par aucun témoignage archéologique ou épigraphique et (…) c’est à une date très tardive qu’a été compilée la biographie officielle du Prophète » , précise Michel Orcel.



S’il fait souvent référence au Coran et aux hadiths recueillis par Al-Bukhari et Muslim, deux célèbres érudits du 9e siècle, ou encore à la biographie officielle du Prophète ( Sirâ Nabawiya ), l’auteur trouve aussi dans des sources non musulmanes des traces de l’existence de Muhammad : sources chrétiennes, juives, arméniennes, nazaréennes. Il relate la façon dont des découvertes archéologiques dans les années 1960 et 1970 renouvelle la connaissance de cette période historique. Il retrace aussi les évolutions de l’islamologie à travers les siècles et les différentes théories explicatives dont certains étaient plus que critiques, voire tendancieuses.



Après avoir présenté le « Prophète dans l’histoire » , l’auteur aborde « les énigmes du Coran » , puis les circonstances de la création des Lieux saints de La Mecque dans « La Mecque, une ville inventée ? » , la façon dont la Kaaba s’est imposée comme un lieu sacré dans « Sous le voile de la Kaaba » et enfin l’édification du dôme du Rocher à Jérusalem dans « Une coupole sur le Rocher » . Le récit insiste sur les liens existants à l’origine entre la nouvelle religion et les deux autres monothéismes, juif et chrétien, ainsi que leurs différentes variantes.



Et l’auteur de conclure que « l’on peut concevoir sans impiété que le Coran a été créé sans que la lettre du Texte en soit aucunement atteinte, de même peut-on rappeler la dimension purement humaine du Prophète de l’islam sans diminuer en rien la Figure archétypale, le "beau modèle" dont, depuis des siècles, les spirituels ne cessent de chanter les louanges » . Ce livre est à mettre entre toutes les mains, celles de croyants comme celles des athées.