Livres Atlas de l'islam, lieux, pratiques et idéologie, par Anne-Laure Dupont Reçu à Saphirnews Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 18 Février 2022 à 08:00





L'avis de Saphirnews Près de deux milliards de personnes dans le monde se réclament de la religion musulmane. Qui sont-elles, quelles sont leurs pratiques, où vivent-elles, d’où viennent-elles ? L’ouvrage publié par les éditions Autrement répond à toutes ces questions et a bien d’autres encore.



C’est un panorama particulièrement étendu qu’a réalisé Anne-Laure Dupont, historienne, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne et spécialiste du monde arabe. Réalisées par Guillaume Balavoine, les 120 cartes et infographies qui illustrent les textes explicatifs apportent un éclairage complémentaire indispensable à une bonne compréhension d’un sujet aussi complexe.



Tout l’intérêt de ce livre repose sur la diversité des informations historiques, géographiques et culturelles. Comme tout atlas, celui-ci permet au lecteur béotien d’acquérir des notions précieuses pour comprendre son sujet : l’islam, sa profondeur historique ainsi que son organisation et sa diversité actuelles.



« Un atlas de l’islam oblige à parcourir le monde, dans sa diversité géographique, culturelle, linguistique, économique » , précise l’auteure dans sa conclusion. « Faire profession d’islam, c’est à la fois reconnaitre en son for intérieur la transcendance d’un Dieu unique et miséricordieux, et déclarer son appartenance à une communauté organisée par le Prophète Muhammad. C’est sans doute dans l’existence de cette communauté, bien plus que dans une notion "sacrale" de l’organisation politique, que s’enracine cette fusion spirituelle et temporelle spécifique de la Cité "musulmane". »

Présentation de l'éditeur Cet atlas présente un panorama inédit de l'islam aujourd'hui :



• Plus d'un milliard de musulmans dans le monde : qui sont-ils ?

• Les facteurs d'unité de l'Umma, la communauté : rites, lieux d'étude et de pélerinage, villes saintes, symboles architecturaux.

• L'islam politique : républiques islamiques, jihad, Frères musulmans, chari'a.

• Enfin, un XXIe siècle qui débute en révélant des failles dans les institutions et des inégalités grandissantes.



Les 120 cartes et infographies mises à jour offrent une lecture indispensable pour renouer avec une vision juste, et apaisée de l'islam.

Les auteurs Anne-Laure Dupont est maître de conférences en histoire à l’université Paris-Sorbonne et membre du Centre d'histoire du XIXe siècle. Elle est spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient aux XIXe et XXe siècles.



Guillaume Balavoine est cartographe indépendant.





Anne-Laure Dupont, Atlas de l'islam. Lieux, pratiques et idéologie , Editions Autrement, janvier 2022, 95 pages. 24 €.





Lire aussi :

La géopolitique des religions et des spiritualités, vue par David Vauclair

L'Europe face à l'Islam, l'histoire croisée de deux civilisations, par Olivier Hanne Lire aussi :