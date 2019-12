Mourad : Â« Je veux Ãªtre polygame mais je sens une trahison dans mon acte Â»

Psycho Mourad : « Je veux être polygame mais je sens une trahison dans mon acte » Rédigé par Sabah Babelmin | Mercredi 11 Décembre 2019 à 08:00





Je suis entre le marteau et l'enclume.



Je suis originaire de Côte d'Ivoire. J'ai connu une fille d'origine différente que moi en 2005. En 2010, mon pays traversa une crise identitaire (qui engendra des conflits inter-ethniques, ndlr) et je perdis mon père. Sous la pression de ses parents, nous nous sommes séparés sans mot dire. Après quelques années de déceptions amoureuses, je me suis remis avec elle en 2016. Dans le plaisir de la chair, nous avons eu une fille.



J’ai voulu me marier à elle mais ma mère s'y est opposée en pensant à cette crise traversée par notre pays. 2018 a été une année de rupture, mais cette fois-ci par la faute de ma famille, bien que la fille ait décidé de se convertir à l’islam.



Pendant ces six mois de rupture, mon cœur a été regagné pas une autre sœur. Et encore, par ce même plaisir de la chair, j’ai eu encore un autre enfant. Mon cœur ne cesse de battre pour elle. Je me suis mariée avec la seconde fille car je ne pouvais attendre, vu mon instabilité en désir sexuel. Mais je continue à aimer l'autre et cela hante ma vie.



Apres plusieurs négociations avec maman, elle s'est adoucie. J'ai donc proposé à la première d'être ma seconde épouse, chose qu'elle a acceptée après plusieurs démarches vers elle et ses parents, qui sont chrétiens et qui voient cela d'un aspect négatif. Elle veut même se convertir en islam pour donner une éducation islamique comme je le veux à mes enfants.



Je me suis marié avec elle en 2019. Mais je sens une trahison dans mon acte, je sens d’avoir abandonné, blessé, frustré, choqué quelqu'un… Je veux être polygame pour avoir la quiétude.

Sabah Babelmin, psychanalyste Cher Mourad,



Pour être honnête avec vous, je ne sens pas beaucoup de respect dans votre manière de traiter les femmes. J’ai l’impression que vous les prenez pour assouvir votre désir sexuel sans aucun projet, ni effort de les connaître, et tout en étant sous le total contrôle de votre maman comme vous l’écrivez, « après plusieurs négociations » avec elle.



Soit cette première femme a des sentiments sérieux pour vous, soit elle est désespérée, et ne peut pas faire face seule avec sa fille, votre fille. Non seulement elle veut se convertir à l’islam pour être en accord avec vous, votre religion et celle de vos parents mais elle n’a pas pris en compte l’avis ni le refus de ses parents. Elle a agi comme une adulte responsable de ses choix et de ses actes et non comme un adolescent qui a besoin encore de l’aval de ses parents pour choisir ! Non seulement elle a fait preuve de maturité mais aussi de responsabilité vis-à-vis de vous, ce qui n’est pas votre cas me semble-t-il.



C’est tout à fait normal que vous vous sentiez coupable car vous n’avez pas agi de manière équitable ni responsable vis-à-vis d’elle. Vous la prenez, vous la laissez comme un objet, et elle accepte toutes vos conditions. Elle est la plus forte car c’est une femme amoureuse et responsable. Et c’est elle qui a gagné à la fin ! Enfin, à moitié car vous avez épousé l’autre d’abord. Et, comme vous l’avouez, vous faites un enfant à la première puis à la deuxième.



« Mon cœur ne cesse de battre pour elle. Je me suis mariée avec la seconde fille car je ne pouvais attendre, vu mon instabilité en désir sexuel. » Il ressort beaucoup d’instabilité et d’immaturité de ce comportement, un être humain qui pense et décide ne peut se permettre d’être l’esclave de ses pulsions sexuelles. L’islam recommande la sagesse, la patience et la modération, et même l’abstinence quand un homme ou une femme est seule et ne rencontre pas la personne qui convient !



Les enfants ne peuvent être conçus de cette manière. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des sujets qui ont besoin d’être désirés, attendus et qui requièrent votre attention et votre amour, il y va de leur propre « désir de vivre » comme enfant et, ensuite, comme adulte.



Vous pensez qu’en épousant les deux, vous allez avoir de la quiétude, je ne le pense pas, car il me semble que vous aimez la première femme… Quand vous dites « Je continue à aimer l'autre, cela hante ma vie » , c’est que la deuxième devait juste être un objet sexuel pour vous, vous l’avez épousé, comme vous dites, pour calmer votre appétit sexuel.



Je vous invite à aller consulter un sexologue ou un thérapeute qui pourrait vous aider à comprendre ce comportement compulsif et gérer ces accès pulsionnels qui peuvent vous nuire sérieusement à la longue. Bon courage.

