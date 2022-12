Mosquée d’Allonnes : l'espoir d'une réouverture prochaine renaît à condition d'y mettre le prix

« promotion d’un islam radical et d’apologie du terrorisme »

« œuvrer pour que les pratiquants puissent rapidement réexercer leur culte dans les meilleures conditions qui soient ».

« des délais liés à des organisations administratives et juridiques »

« l’association présente toutes les garanties nécessaires à l’exercice du culte dans le respect des règles qu’impose la loi »

« C’est une triste page qui se tourne. Et un soulagement pour la communauté musulmane, qui va retrouver un lieu de culte »

L’Association cultuelle de Chaoué, qui gère désormais la mosquée d’Allonnes avec l’Association allonnaise pour le vivre ensemble, annonce une réouverture de la mosquée de la ville sarthoise pour janvier 2023. Fermée administrativement depuis octobre 2021 pour cause de, ce lieu de culte aurait pu rouvrir fin avril. Mais les deux associations qui géraient les lieux avaient entre-temps été dissoutes par le ministère de l’Intérieur. Il a fallu en créer d’autres et passer l’une d’entre elles sous statut de la loi 1905 pour se conformer à la loi dite séparatisme En avril 2022, la directrice de cabinet du préfet de la Sarthe indiquait que la préfecture allaitElle précisait cependant à France Bleu qu’il y avaitet qu'il fallait queC’est maintenant chose faite et la réouverture est imminente, selon Mohamed Zantar, le nouveau gestionnaire de la mosquée. Le maire d’Allonnes, Gilles Leproust, s’en est félicité, mercredi 14 décembre, lors de son conseil municipal., a commenté l'édile, cité par Ouest France . Toutefois, les conditions de location de la salle Yvon-Luby, qui accueille la mosquée depuis 2010, ont changé.L’Association cultuelle de Chaoué devra désormais payer un loyer de 26 325 € par an, soit quelque 2 200 € par mois dont le versement reposera principalement sur la générosité des fidèles. Selon la délibération du conseil municipal, la mise à disposition de l’espace de 325 m2 est aussi consentie en contrepartie d’une provision pour charges annuelles de 5 000 euros.