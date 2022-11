Sur le vif Montpellier : la fermeture de deux écoles coraniques ordonnée par la préfecture Rédigé par Lionel Lemonier | Jeudi 17 Novembre 2022 à 16:00





« un contrôle administratif inopiné » dans deux établissements religieux situé dans le quartier de Tournezy, à Montpellier. « Ces opérations de contrôle (…) ont permis de découvrir l’existence illégale de deux écoles de type coranique dispensant essentiellement des cours d’apprentissage religieux » , a expliqué la préfecture dans un communiqué.



Dans le premier établissement, l’institut Tawakkoul, les contrôleurs ont découvert « des salles de classe accueillant plus de 90 enfants mineurs âgés de 6 à 15 ans » . Dans la seconde structure, le centre multiculturel d’Occitanie, « une soixantaine d’enfants, dont les plus jeunes pouvaient avoir 3 ou 4 ans, étaient regroupés dans un accueil collectif de mineurs non autorisé » , précise la préfecture qui relève également la présence d’une « salle de prière recevant du public sans autorisation » .



Hugues Moutouh, préfet de l’Hérault, « prendra un arrêté de fermeture de l’accueil illégal de mineurs et il a demandé au maire de Montpellier, conformément à son pouvoir de police, la fermeture immédiate des deux établissements » , poursuit le communiqué de la préfecture. « Nous allons bien sûr signer l’arrêté que le préfet nous demande puisqu’il estime que ces établissements ne remplissent pas les normes des établissements recevant du public » a indiqué à l’AFP une source proche du maire de Montpellier, Michaël Delafosse.



