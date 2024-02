Milouda : Â« Il me reprenait sur mon comportement devant les enfants jusqu'Ã  ce que je dÃ©couvre la rÃ©alitÃ© sur lui Â»

Psycho Milouda : « Il me reprenait sur mon comportement devant les enfants jusqu'à ce que je découvre la réalité sur lui » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Mercredi 14 Février 2024 à 08:00





Bonjour, C’est mon deuxième mariage avec un homme de quinze ans mon aîné. Il est pieux, droit, pratiquant, autoritaire, rigoriste, et père à temps plein de deux enfants. Nous décidons de créer une famille recomposée avec quatre enfants.



Le quotidien n’est pas simple, tout est source de conflit entre nous. Il n’aime pas ma manière de saluer, de m’habiller, de parler aux autres. Il me trouve charmeuse et allumeuse. J’essaie de faire des efforts. Ce n’est pas assez à son goût, et il me reproche de faire des efforts pour lui et non pour Dieu. Il me reprend de plus en plus, même devant les enfants.



Je lui exprime à plusieurs reprises que c’est difficile pour moi de ne pas être valorisée et constamment rabaissée à cause de notre différence de degré de pratique. Malgré tout, je l’admire car il est droit dans ses bottes. Alors je l’écoute, et plus je l’écoute, plus le bras de fer s’intensifie, il m’impose des choses de plus en plus difficiles. Puis le ton change : il crie, m’insulte, m’imite, même en public, sur mon lieu de travail, et devant les enfants, pour des motifs plus bidons les uns que les autres.



Jusqu’au jour où je découvre qu’en réalité, c’est lui le séducteur ! Alors qu’il me disait qu’il était demeuré seul durant les cinq années ayant suivi la fin de son mariage, n’adressant jamais la parole en privé à une femme, j’apprends que tout cela était faux. Une grosse dispute éclate. Je me sens trahie, il m’a menti. Il m’avoue en hurlant qu’il est un homme à femmes. Il a plus de 2 000 contacts sur les réseaux sociaux dont une quantité de femmes dénudées. Il me dégoûte.



Il a quitté la maison avec ses enfants. Je ne sais pas où ils sont. Je ne les contacte pas. J’en ai assez d’être « ghostée » ! Trouvez-vous que j’abuse ? Est-il légitime de se séparer dans un tel cas ? Je me suis séparée du père de mes enfants pour des faits similaires, avec adultère avéré. Je vous remercie d’avance pour votre réponse.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste



Tout d’abord, je suis attristé par la situation que vous avez vécue. Rien n’oblige à subir des reproches et des humiliations, que ce soit en privé ou en public, et plus encore devant ses propres enfants. Que peuvent-ils d’ailleurs en tirer de profitable ? Il semble qu’à minima, cet homme vous ait prêté ses propres ressentis et intentions, s’imaginant que vous aviez pour objectif de séduire, là où vous n’avez sûrement été qu’aimable et souriante. Il est possible, ce qui serait plus grave encore, qu’il ait fait preuve de cynisme, de méchanceté et de manipulation. Lui seul le sait.



Dans tous les cas, il est préférable pour vous et pour vos enfants que cette situation ait pu prendre fin. Pour lui et pour ses enfants également. Cet homme a de toute évidence besoin de faire un travail sur lui-même, il a besoin de mieux se connaître afin de cesser de faire peser sur les autres ses conflits intérieurs. Cela est en dehors de votre responsabilité et de votre pouvoir.



En ce qui vous concerne, je suis interpellé par le fait qu’une telle situation se reproduise pour vous pour la deuxième fois. Il me semble qu’il serait souhaitable que vous puissiez parler de ce qui vous est arrivé à une personne neutre et bienveillante, comme un ou une psychanalyste, car si la même situation s’est répétée pour vous, il se peut que ce soit parce que vous cherchez à résoudre, à guérir un schéma avec lequel vous auriez été en contact, et qui vous aurait marqué. Un travail de parole est à même de vous aider à comprendre de quoi il s’agit. Je vous souhaite de la lumière, et du progrès, ainsi qu’à vos enfants.



