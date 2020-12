Psycho Malik : « Je noue facilement des amitiés mais elles ne durent pas dans le temps » Rédigé par Sabah Babelmin | Mercredi 30 Décembre 2020 à 11:00





Je suis une personne très sociable et ouverte. J'ai 18 ans, j’ai rencontré énormément de personnes au cours de ma vie, et je me lie d’amitié assez facilement aux gens. J’attire la sympathie et les gens très facilement, cela n’a jamais été un véritable problème. Mes amis sont davantage des personnes que je connais depuis mon enfance.



Mais, voyez-vous, depuis quelque temps, quasiment toutes les personnes que j’ai connues, avec qui je me lie très fortement, s’en vont sans aucune raison. Idem pour les personnes que j’ai connu très récemment. Je noue quelque chose de très solide en quelques mois, puis après plus rien, comme si ma vie ne comptait plus. Tandis que les personnes que je connais ont des amitiés de très longue date.



À vrai dire, cette situation dure depuis que j’ai en quelque sorte pris « ma vie en main ». Je suis devenu davantage sérieux concernant mon avenir, mais mon comportement n’a pas changé. Et même ceux avec qui je suis proche aujourd’hui ont tendance à s’éloigner de moi sans aucune raison.



Je me suis toujours dit que c’était peut-être parce que je n’ai pas changé d’environnement. En effet, cela fait 18 ans que j’habite dans la même ville, et le peu de personnes qui me sont proches ne viennent pas de cette ville. Est-ce donc mon espace restreint qui est la cause de tout cela ?



Sincèrement, j’ai essayé d’être très précis, mais je n’ai pas pu tout mettre, je me confie à vous car je suis dépassé par cette situation. Tant de questions traverse mon esprit face à cette situation déconcertante, que j’ai essayé tant bien que mal à vous expliquer.

Sabah Babelmin, psychanalyste Cher Malik,



Votre lettre est touchante et vous avez l’air sincère et entier. Malheureusement, ce n’est pas toujours facile à vivre car les gens qui nous entourent ne sont pas toujours aussi honnêtes et fidèles dans leur relation.



L’intérêt gère beaucoup de relations, il y a beaucoup de gens qui vont vers vous juste quand ils ont en besoin, besoin de quelque chose ou que quelque chose les attire : votre énergie, votre droiture, votre humour parfois votre légèreté ou votre argent, et une fois qu’ils ont vampirisé cette qualité, ils vont disparaitre sans laisser d’adresse. Cela vous parle-t-il ?



Vous écrivez être « une personne très sociable et ouverte », qui se lie d’amitié « assez facilement » , qui « attire la sympathie et les gens très facilement » , que « cela n’a jamais été un véritable problème » . C’est pourquoi il est important d’apprendre à se protéger et à faire le ménage autour de soi, mais aussi choisir ses fréquentations et faire confiance à son ressenti.



Vous vous sentez responsable de ces ruptures mais, dans une relation, il y a toujours deux personnes, et les deux coproduisent ce qui se passe entre eux, il n’y a pas une victime et un traitre mais deux personnes qui tissent ou pas une relation.



« À vrai dire, cette situation dure depuis que j’ai en quelque sorte pris “ma vie en main”, je suis devenu davantage sérieux concernant mon avenir, mais mon comportement n’a pas changé. Et même ceux avec qui je suis proche aujourd’hui ont tendance à s’éloigner de moi sans aucune raison. » Ce que vous écrivez là confirme en quelque sorte ce que je ressens. De vrais amis se réjouissent que vous preniez votre vie en main, vous félicitent, ce sont les jaloux qui fuient car, peut-être, ils ne peuvent pas encaisser votre réussite.



Vous êtes jeune et c’est parfait que vous preniez conscience déjà de cette problématique, au lieu de la considérer comme un problème. Considérez-la comme une chance et faites le tri de vos relations. N’accordez pas votre temps et votre énergie à tout venant, les relations c’est donnant-donnant, sinon il y a un déséquilibre et la relation peut se rompre brutalement.



