Lille : une victoire judiciaire de taille pour la mosquée des Bois-Blancs

L’association avait trouvé un terrain où déménager en remplacement de l'espace d’à peine 60 mètres carrés qu'elle occupe actuellement mais le bailleur Vilogia avait préempté à la dernière minute l'espace à l'initiative de la MEL afin de construire des logements sociaux.



L’association, qui s’était offusquée de la méthode employée, avait obtenu gain de cause auprès de la justice, qui avait en effet décidé en octobre 2019 de suspendre la préemption. Le verdict prononcé par le tribunal n’invalidait cependant pas l’achat du terrain par Vilogia mais empêchait ce dernier d’engager de nouveaux travaux en attendant un jugement sur le fond. C’est désormais le cas, pour le plus grand bonheur des responsables et des fidèles de la mosquée Omar Ibn Al-Khattab.



