Les chrÃ©tiens de Gaza fÃªtent NoÃ«l malgrÃ© le blocus et les restrictions d'accÃ¨s Ã  BethlÃ©em (vidÃ©o)

Joyeux Noël de Gaza la vie à tous les chrétiens partout dans le monde.Malgré une situation explosive dans la bande de Gaza, et malgré les mesures atroces de l'occupation israélienne prises contre les habitants de leur prison à ciel ouvert, les chrétiens de Gaza ont célébré Noël 2019.En dépit d’un blocus israélien inhumain , les chrétiens de Gaza ont participé à la messe de Noël ce mardi 24 décembre 2019. La communauté chrétienne demeure solidaire malgré ces sanctions collectives par l'occupation aveugle d'Israël.Malgré toutes les mesures imposées par cette occupation aveugle, les chrétiens de Gaza étaient présents dans les églises.Malgré leur interdiction par l’armée israélienne de se rendre à Bethléem, les chrétiens de Gaza ont célébré Noël dans leurs églises.Cette année 2019, et pour la première fois, les chrétiens de Gaza ne pouvaient initialement pas participer aux célébrations de Noël dans l’église de la Nativité, à Bethléem, et ont été interdits d’accès aux Lieux saints chrétiens de Jérusalem et de Nazareth. Au final, et après un rétropédalage d'Israël, seulement 200 chrétiens de Gaza ont eu l'autorisation de se rendre à Bethléem, contre 700 l'année passée.Même si très peu de voix se sont élevées à l’étranger pour dénoncer cette interdiction, les chrétiens de Gaza veulent envoyer un message au monde entier depuis leur prison à ciel ouvert.Avec une pensée aux victimes de toutes les attaques et les offensives israéliennes de cette fin d’année 2019, les chrétiens de Gaza ont fêté Noël.Leur message est clair : vive la paix , vive la tolérance, et vive la vie ! Avec un souhait : celui de retrouver leur liberté et de vivre en paix dans leur pays la Palestine. Avec un espoir : celui d’un lendemain de paix et de justice. Vive la tolérance, vive la solidarité, vive la fraternité, vive la justice, et vive la paix !Joyeux Noël de Gaza la vie à tous les amis et les solidaires partout dans le monde.Bonnes fêtes de fin d’année. Espérons mieux pour 2020.